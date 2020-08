«Quel vestito lo abbiamo pagato noi»: la suocera cacciata dalla sposa dopo aver interrotto il matrimonio /Video

Per alcune spose la suocera è un incubo. Per Anna Larrabee, 29enne californiana, la madre di suo marito si è comportata peggio del previsto. La donna ha interrotto il matrimonio proprio mentre gli sposi si scambiavano i voti nuziali e ha dato in escandescenza davanti agli ospiti spingendo la 29enne a cacciarla. Il tutto è stato ripreso in un video pubblicato su TikTok dalla sorella di Anna, Sarah Ragsdale, due giorni fa.

LEGGI ANCHE: Una donna interrompe il matrimonio perché incinta dello sposo: il video finisce su TikTok

«Non dirai che mio figlio ha dei difetti», urla la suocera nel filmato. Lo sposo si lascia scappare un'espressione contrariata facendo intendere che la madre ha travisato le parole della promessa, mentre Anna non lascia correre e la caccia via. «Non devo andare via. Quel vestito che indossi lo abbiamo pagato noi», replica la suocera.

Il video è diventato virale prima che fosse rimosso, come riporta il Mirror. «Il matrimonio di mia sorella qualche anno fa. La suocera l'ha sempre odiata. È una di quelle che credono di perdere il proprio figlio», ha scritto la sorella a corredo del post.



Ultimo aggiornamento: 2 August, 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA