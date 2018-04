Usa, paura per l'ex presidente George H. Bush: ricoverato per un'infezione

Usa, morta Barbara Bush: l'ex first lady aveva 92 anni​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A pochi giorni dalla morte della moglie Barbara, l'ex presidente degli, è statoa causa di unai vasi sanguigni. Bush Sr., 93 anni, si trova ancora nell'ospedale di: le sue condizioni di salute sarebbero in miglioramento, ma è presto per dichiararlo fuori pericolo.A darne notizia è stato un portavoce di George H. Bush, alla Casa Bianca dal 1989 al 1993 e padre di un altro presidente degli Stati Uniti, George W., in carica dal 2001 al 2009. Jin McGrath, portavoce di Bush Sr., ha spiegato che l'ex presidente «è stato ricoverato allo Houston Methodist Hospital domenica mattina dopo aver contratto un'infezione che si è diffusa al suo sangue. Sta rispondendo ai trattamenti medici e sembra potersi riprendere. Aggiorneremo sugli sviluppi nelle prossime ore».Fonti mediche e altre vicino alla famiglia spiegano però come si tratti di una infezione pericolosa per la vita e come l'ex presidente sia stato ricoverato in condizioni critiche. A preoccupare soprattutto la pressione sanguigna, che sarebbe precipitata nelle ultime ore almeno un paio di volte in cui si è temuto per il peggio. Ora si sarebbe stabilizzata ma l'età avanzata e le condizioni di salute già precarie di Bush complicano il quadro clinico generale.