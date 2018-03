Il figlio 17enne si rifiuta di andare a scuola: la madre gli spara alla schiena

di Federica Macagnone

Quandonon aveva alcuna intenzione di andare a scuola, lei, che all'istruzione del suo ragazzo deve evidentemente tenere sopra ogni cosa, è entrata in agitazione, ha cominciato a discutere con lui e alla fine è andata su tutte le furie, ordinandogli senza mezzi termini di vestirsi e andare a seguire le lezioni come tutti i suoi compagni. In un primo momento è sembrato che la scenata avesse dato i frutti sperati: il ragazzo si è preparato ed è uscito dalla loro casa di Inkster, nelPoco dopo, però, è tornato sui propri passi e alle 8.45 si è ripresentato alla porta di casa: una mossa che poteva risultargli fatale, visto che la madre, vedendolo arrivare, dopo aver inveito contro di lui scatenando un'altra discussione, ha afferrato una pistola e gliel'ha puntata contro. Lui, che conosce bene la determinazione, e anche la mira, della madre, ha tentato disperatamente di fuggire, ma inutilmente: la donna ha fatto fuoco e lo ha colpito alla schiena, provocandogli una ferita grave. Portato in ospedale da un vicino di casa, il ragazzo è ora ricoverato in condizioni critiche, mentre sua madre è stata immediatamente arrestata dai poliziotti.I loro nomi non sono stati comunicati dalla polizia per proteggere la privacy del ragazzo, che è minorenne. Sotto choc, ovviamente, i residenti della zona, che mai avrebbero pensato che quella donna potesse essere capace di sparare al figlio: ora, oltre alla condanna che le infliggerà il tribunale, sarà lei ad aver bisogno di un corso di rieducazione.