Jake Angeli, chi è l'uomo italo americano vestito da vichingo che ha guidato l'assalto al Campidoglio

È italo americano uno dei volti che ha guidato la rivolta nell'assalto di Washington. Si chiama Jake Angeli, ha 32 anni, e si definisce lo “Sciamano di QAnon”, l'associazione complottista e negazionista che ha un grande seguito sui social e che sostiene Trump in accordo con lui che le elezioni sarebbero state truccate e che la vittoria di Biden non sia legittima.

Angeli si è presentato vestito da vichingo durante la rivolta e in una cartellina ha lasciato scritto "Noi non ci arrenderemo". Il 32enne di Phoenix è un volto noto della desta estemista americana. Da sempre in prima linea nelle manifestazioni dell'ultradestra tra cui quella in Arizona contro “l’elezione rubata”. Jake Angeli è convinto che il mondo sia guidato da una rete di pedofili che odiano il suo idolo: il presidente Donald Trump, teoria che sostiene sui suoi social, che ribadisce in ogni manifestazione e che lo spinge a supportare in ogni modo e con ogni mezzo l'ormai ex presidente degli Usa.

Il 32enne è stato uno dei primi ad entrare al Congresso, insieme a un ristretto gruppo di fedelissimi seguaci. Il suo trucco e l'abbigliamento hanno subito catturato l'attenzione di tutti, ma non era la prima volta che si mostrava così nel corso delle manifestazioni, tanto da guadagnarsi il nome di battaglia "Sciamano di QAnon".

Angeli non è l'unico personaggio noto tra le file della destra estremista Usa, tra loro ci sono anche la veterana dell’Aeronautica Ashli Babbitt, sostenitrice di QAnon, i Proud Boys e i Boogaloo, altri gruppi dell’ultradestra ben noti negli Usa, ma anche esponenti dei vecchi Tea Party come Kylie Jane Kremer e leader di gruppi anti-mascherine e negazionisti del Covid.

