Due aerei si scontrano in volo durante un'esibizione: panico a Dallas. Lo schianto nei video sui social

DALLAS Incidente choc tra due aerei a Dallas, in Texas, negli Stati Uniti. Due velivoli si sono scontrati nel corso di uno spettacolo aereo: lo riportano i media americani sottolineando come al momento le condizioni die due piloti non sono note. Su Twitter girano già alcuni video terribili in cui si vedono i due aerei che si scontrano per poi precipitare, provocando un grande incendio e una colonna di fumo nero nel cielo.

L'incidente choc a Dallas: cos'è successo

Secondo quanto scrive l'agenzia Associated Press, lo spettacolo aereo si teneva al Dallas Executive Airport: la Federal Aviation Administration afferma che i due velivoli, un Boeing B-17 Flying Fortress e un Bell P-63 Kingcobra si sono scontrati e si sono schiantati intorno alle 13:20 di sabato, ora locale (le 20.20 italiane). Non è chiaro quante persone fossero a bordo di entrambi gli aerei.