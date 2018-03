Diciassettenne partorisce e uccide con 9 coltellate la bimba, poi va a dormire

di Federica Macagnone

Chi conosce Erica Gomez non riesce ancora a credere che dietro il sorriso di quella 17enne si nasconda una persona in grado di uccidere con incredibile lucidità e spiazzante freddezza. Eppure per la polizia di El Paso, in Texas, non ci sono dubbi: sarebbe stata proprio lei a uccidere la bimba che aveva appena partorito, occultare il suo cadavere e andare a dormire come se non si fosse macchiata del più atroce dei delitti. Alla polizia ha detto di non aver raccontato nulla ai familiari per paura, ma niente potrà giustificare quelle ore di follia che l'hanno portata dritta in carcere.Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 9 febbraio Erica ha partorito la bambina nel bagno di casa: subito dopo averla messa al mondo l'ha uccisa con 9 coltellate, l'ha avvolta in un accappatoio e l'ha abbandonata nel capanno dei vicini. Poi è andata a letto e si è addormentata. A svegliarla è stata la madre, che si è accorta che la figlia stava perdendo sangue: una volta in ospedale i medici hanno diagnosticato che la ragazza aveva avuto un aborto spontaneo e l'hanno rimandata a casa. Appena 12 ore dopo, quando iniziava a pensare che il suo piano di morte fosse andato a segno, il figlio dei vicini di casa, un ragazzino di 13 anni, è entrato nel capanno dove ha trovato il corpo straziato della bambina. Secondo l'autopsia la piccola è morta dopo essere stata pugnalata tre volte al collo, cinque alla schiena e una al fianco destro.Adesso Erica è stata arrestata con l'accusa di omicidio: si trova nella prigione della contea di El Paso con una cauzione fissata a 800mila dollari. «Non riesco a capire cosa stesse pensando» ha commentato Erica Martinez, una delle professoresse della ragazza. Una verità che è solo nella mente di Erica.