Uragano Lorenzo vicinissimo a Londra: venti fino a 100 km/h temporali e anche freddo

Il Met Office, l’ufficio meteorologico britannico, consiglia di non frequentare luoghi all’aperto in questi giorni, per il pericolo che oggetti o rami degli alberi ‘volino’ colpendo qualcuno.

Hurricane #Lorenzo has weakened further to category 2, but remains a large hurricane. Hurricane watch issued for the #Azores for likely impacts overnight Tuesday/Wednesday. pic.twitter.com/n7OpLkgRQV