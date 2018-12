Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno nel Bergamasco

Unè stato, questa mattina,. Al momento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota e non si sa ancora se si sia trattato di suicidio o se la tragedia è semplicemente frutto del caso, o di qualcosa che è andato storto.«La circolazione ferroviaria è stata interrotta dalle 7.20 fra le stazioni di Ambivere Mapello e Cesano Caprino Bergamasco - ha comunicato Rfi - per un investimento mortale di una persona da parte del regionale 5032 di Trenord, nella tratta Bergamo - Lecco, in arrivo nella fermata di Pontida».