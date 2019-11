Amiche innamorate dello stesso uomo, lui sposa entrambe: «Non volevo dispiacere nessuna»

Sposa due amiche innamorate di lui per non far dispiacere a nessuna. Un uomo ha deciso di convolare a nozze con due amiche in una cerimonia religiosa perché nessuna delle due si offendesse per un eventuale rifiuto. Le due erano innamorate dello stesso uomo, ma lui non è stato in grado di scegliere e ha preso in moglie entrambi.

In Indonesia un uomo può sposare fino a 4 mogli, a patto che ognuna dia il consenso ad accogliere la nuova arrivata.

