Uomo morto incornato alla corsa dei tori in Spagna: è la prima volta dopo la pandemia

Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato incornato da un toro a un festival in Spagna, il primo decesso di questo tipo nel Paese dall'inizio della pandemia di Covid. L'animale è stato filmato sabato mentre sollevava in aria l'uomo con l'estremità delle corna e lo scaricava a terra mentre gli spettatori scioccati si rifugiavano all'ingresso di un negozio a pochi metri di distanza. Altri frequentatori di feste a Onda, nella provincia orientale di Castellon, hanno cercato di attirare via il toro per impedirgli di attaccare di nuovo il ferito mentre giaceva a terra privo di sensi. È stato portato d'urgenza in ospedale dove è stato dichiarato morto dopo un'emorragia partita dalla coscia sinistra vicino all'inguine che aveva perforato l'arteria femorale. I funzionari del municipio di Onda hanno annunciato la sospensione degli eventi.

APPROFONDIMENTI ATTUALITà Minaccia la moglie: «Hai l'amante? prenoto una bara per...

L'uomo incornato, che proveniva dalla vicina città di La Vall d'Uixo, non ha ancora un nome. Il filmato del momento dell'orrore lo mostra fermo di fronte al toro mentre lo carica. L'uomo, che indossava un berretto da baseball bianco, top rosso e pantaloni neri, è stato capovolto in aria e si è schiantato sul marciapiede con la testa e la schiena. È stato sottoposto a cure di emergenza da un medico sul posto prima di essere portato in ambulanza all'Hospital de la Plana nel vicino Villarreal, dove è stato dichiarato morto.

La corsa dei tori, dove i festaioli corrono per le strade come nel famoso evento di San Fermines nella città di Pamplona, ​​nel nord della Spagna, costituisce una parte centrale dei festeggiamenti. Il festival Fira de Onda è stato annullato lo scorso anno a causa della pandemia di coronavirus. La fatale incornata di tori di sabato è stata descritta come prima del suo genere in un festival spagnolo che coinvolge gli animali dall'inizio della crisi sanitaria.

Man dies after being gored at Spanish bull-running festival https://t.co/25YFjLwVit pic.twitter.com/Ls7MMOnB3g — Reuters (@Reuters) October 31, 2021

l Comune di Onda ha confermato in un comunicato l'incidente: «A causa della morte di un uomo questo pomeriggio e in segno di rispetto e di cordoglio, il resto degli eventi notturni in programma sono stati sospesi. La Fira de Onda si svolge durante l'ultima settimana di ottobre, quando Onda celebra la sua festa patronale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA