Napoli, uomo accoltellato in mezzo alla folla in stazione

Panico alla stazione centrale di piazza Garibaldi a Napoli. Un uomo è stato accoltellato - intorno alle 17 di oggi 25 gennaio - davanti a centinaia di persone che erano in fila alle biglietterie. Sul pavimento una lunga scia di sangue.

L'aggressione in stazione a Napoli: cosa è successo

La vittima non sarebbe in gravi condizioni e avrebbe riportato soltanto delle ferite lacero contuse che hanno comunque reso necessario l'intervento del 118 e il trasporto dell'uomo in ospedale. Immediato l'intervento degli agenti della polizia ferroviaria diretta da Carmine Soriente. Il presunto autore dell'accoltellamento è stato già individuato e fermato, sono in corso le procedure per raccogliere le sue generalità.

Terrore in stazione tra la folla

Sgomento tra gli avventori della stazione centrale che nelle ore pomeridiane affollano la struttura di piazza Garibaldi. L'episodio è avvenuto infatti proprio a due passi dalle biglietterie e mentre in quel momento transitavano centinaia di persone. Si indaga sulla dinamica del gesto.