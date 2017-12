Il padre uccise la madre: la figlia di 3 anni contesa tra Italia e Colombia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMISANO - Una bimba di 3 anni e mezzo è contesa da due famiglie,L'innocente protagonista della straziante vicenda è ildi una coppia che non c’è più dallo scorso 13 aprile, quando l’imprenditore47 anni, uccise a coltellate, 37 anni, infermiera alla casa di riposo di Taggì di Villafranca Padovana. Con il padre in carcere e orfana della madre la figlia è stata affidata dal giudice tutelare alla ex moglie dell’assassino, perchè possa crescere. Dalla Colombia i fratelli della donna assassinata hanno chiesto l’affidamento della bimba.Nei giorni scorsi tre suoi zii materni giunti dalla Colomba hanno fatto visita, con il console onorario della Colombia a Venezia Mattia Carlin, al presidente del consiglio comunale Federico Formisano per. L’atto di nascita della bimba è trascritto nel registro civile vicentino, quindi in Italia, ma non in Colombia. Per ottenere l’affidamento gli zii della bimba devono vedere riconosciuta anche. Come riporta il Giornale di Vicenza gli zii Giovanny, Lucely e Myriam, con la tutela degli avvocati Paolo Mele senior e Nicola Guerra si costituiranno parte civile, perchè decisi a dare battaglia per ottenere l’affidamento della piccola in Colombia, lontana dal dramma che ha vissuto.