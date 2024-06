​Bossi voterà Forza Italia, il portavoce: «Darà preferenza a Reguzzoni perché la Lega è stata tradita»

«Ho ricevuto due telefonate da Umberto Bossi. La prima non l'ho sentita. La seconda era il suo autista che mi ha detto: 'Ti passo il capo'. Io ho risposto e lui con voce molto arrabbiata mi ha detto: 'Fai sapere in giro che io voto Reguzzoni». E Reguzzoni come sapete si presenta come candidato indipendente di Forza Italia». A raccontarlo è Paolo Grimoldi, già parlamentare e segretario della Lega lombarda, raggiunto telefonicamente. «Aveva la voce arrabbiata perché la Lega non sta facendo più la Lega», aggiunge. «Vannacci? No a Bossi non piace assolutamente. Diciamo che non è senz'altro un suo estimatore...».

Reguzzoni: «Scelta di Bossi dimostra la mia coerenza»

«Non ho mai commentato le dichiarazioni di Bossi in 30 anni.

Se voterà per me che mi candido per le Europee come indipendente nella lista di FI è la dimostrazione di una mia coerenza ed è una soddisfazione che da sola vale tutta la campagna elettorale». Così, contattato telefonicamente, Marco Reguzzoni, già parlamentare e capogruppo della Lega alla Camera e ora candidato alle Europee come indipendente nelle liste di Forza Italia commenta l'intenzione comunicata da Umberto Bossi ad alcuni esponenti del Carroccio di votare per lui e dunque per FI.