Umberto Bossi, fondatore della Lega, è in ospedale a Varese, dove è stato portato ieri sera in ambulanza. La notizia è stata anticipata dal Gazzettino Padano, secondo cui Bossi non sarebbe in gravi condizioni. Secondo quanto appreso, il Senatur è ricoverato nel reparto di Gastroenterologia. Ultimo aggiornamento: 13:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA