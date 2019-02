Umberto Bossi, malore in casa: ricoverato in rianimazione. «È grave»

Lo conferma lo stesso ospedale spiegando che «seguiranno aggiornamenti domattina, intorno alle ore 12».

Malore per Umberto Bossi. Il fondatore della Lega ha avuto un malore nella sua casa di Gemonio nel pomeriggio di oggi pococ prima delle 18 ed è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale di Varese.La conferma è arrivata dallo stesso ospedale. «Sono in corso gli accertamenti necessari ad individuare le cause del malore che lo ha colpito» mentre era a casa, riferisce la struttura sanitaria. Il senatore avrebbe avuto un'ischemia: le condizioni sarebbero gravi.+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++