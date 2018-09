L'ultimo saluto alla figlia di 9 anni prima che muoia: la foto commuove il web

di Alessia Strinati

L'ultimoprima dellaQuesta è l'immagine che la mamma della piccola Keira, di soli, ha voluto pubblicare dopo la scomparsa della sua bambina. Loanna Ball è rimasta sempre al fianco della sua bimba dopo che la piccola è rimasta vittima di un bruttoLe lesioni riportate d Keira nell'impatto erano troppo gravi e la bambina non ce l'ha fatta. I fatti risalgono allo scorso anno, ma solo adesso la madre ha voluto condividere questa tenera e, allo stesso tempo, straziante immagine. Dopo il terribile lutto e la paura per l'altro figlio, Devon, anche lui rimasto coinvolto nell'incidente, Loanna e il marito hanno fondato un'associazione benefica, così la mamma ha deciso di mostrare cosa ha dato il via per il loro progetto.Come riporta anche il Sun , dopo 3 giorni dall'incidente i medici dissero alla famiglia che non c'era più nulla da fare e la donna, insieme al marito, decise di donare gli organi della figlia. «Oggi vedo questa preziosa foto per la prima volta, è l'ultima volta che ho tenuto la mano della mia bella principessa Keira», racconta Loanna, ancora sconvolta dalla perdita, «Era la figlia più amorevole che avresti mai desiderato, avrebbe dato qualsiasi cosa per aiutare chiunque. Quando sono venuti a chiedermi della donazione di organi, sapevo che sarebbe stato ciò che Keira avrebbe voluto».Oggi la loro associazione promuove la donazione di organi: «I soldi che raccogliamo vanno a famiglie che si sono trovate in una situazione simile alla nostra nella speranza di alleviare il loro dolore e ricordare quello che hanno perso», ha precisato la donna.