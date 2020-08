Scrive "Vuoi sposarmi?" alla fidanzata con 100 candeline ma la casa va a fuoco

Ultimo aggiornamento: 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiede alla sue ma la. Il gesto romantico si è trasformato in una tragedia dopo che la casa di Sheffield, città della contea inglese South Yorkshire, è stata avvolta dalle fiamme a causa di una delle candele usate per la proposta di matrimonio.LEGGI ANCHE:Il 26enne Albert Ndreu aveva pianificato tutto nei dettagli per la proposta di matrimonio alla fidanzata Valerija Madevic. Da due settimane stava lavorando affinché fosse tutto perfetto: l'anello sarebbe stato dato in quella che doveva essere la loro futura casa tra palloncini e tante candeline con le quali ha costruito la sctitta "vuoi sposarmi?". Poi il giovane è uscito per andare a prendere la sua futura sposa ma quando è tornato ha visto la casa avvolta dalle fiamme.Le squadre dei vigili del fuoco si sono precipitate sul posto. Diversi sono stati i danni agli oggetti in casa, fortunatamente però nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. Sebbene tutto fosse andato male la ragazza ha comunque accettato la proposta di matrimonio, sottolineando al compagno l'importanza dei piccoli gesti.