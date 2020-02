Gratta e Vinci Il Miliardario, a Cagliari vinti 500 mila euro con un tagliando

Gratta e Vinci Il Miliardario, in provincia di Il Miliardario, in provincia di Cagliari vinti 500 mila euro con un tagliando

. La dea bendata ha baciato ancora una volta la tabaccheria di via Porcu a Quartu Sant' Elena dove con un gratta e vinci "Il Miliardario" sono stati vinti 500mila euro.LEGGI ANCHE:I fortunati sono stati due coniugi sui cinquant'anni che questa mattina si sono presentati in tabaccheria con il biglietto vincente, chiedendo cosa dovevano fare per riscuotere la grossa somma di soldi.Il titolare della tabaccheria, Mattia Frongia, pure lui emozionato racconta a L'Unione Sarda: