Italia chiusa fino al primo maggio? Borrelli precisa: «Mie parole equivocate, oggi l'unica data è il 13 aprile»

Ultimo aggiornamento: 19:17

. Oggi alcune mie parole sono state equivocate, avevo fatto un ragionamento: avevo detto che misure sarebbero state determinate in relazione all'evoluzione della situazione in atto. Per questo motivo è difficile fare previsioni ed abbassare la guardia». Lo ha detto in conferenza stampa il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, parlando delle notizie emerse in merito ad un'ipotetica nuova 'fase 2'.Il riferimento è all'intervista rilasciata da Borrelli questa mattina a a 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1 in cui, nel ribadire la necessità di avere «comportamenti rigorosissimi», aveva risposto così a una domanda: «Dopo Pasqua e Pasquetta, anche il 1 maggio lo passeremo chiusi in casa? «credo proprio di sì, non credo che passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane».