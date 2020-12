Gran Bretagna, il padre di Boris Johnson chiede la cittadinanza francese per restare in Europa

"Proprio tu, padre mio?". Boris Johnson avrà ricordato la storica frase di Cesare, sostituendo il nome di Bruto con quello del padre, per commentare la scelta di Stanley. Il papà del premier britannico, poche ore dopo la firma sull'intesa per la Brexit, ha annunciato pubblicamente di aver fatto domanda per ottenere la cittadinanza francese e così mantenere il legame con l'Unione europea. Johnson senior, che aveva votato Remain al referendum sul divorzio dall'Europa nel 2016, ha spiegato a radio Rtl che sua madre era nata in Francia da madre francese. «In pratica lo sono anche io e questa cosa mi rende molto felice», ha detto l'ottantenne in perfetto francese. «sarò sempre europeo. Non si può mica dire ai britannici: non siete più europei. Avere legami con l'Unione europea è importante», ha aggiunto il papà di Boris.

© RIPRODUZIONE RISERVATA