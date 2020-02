Coronavirus, treni bloccati sulla Milano-Bologna: ferma anche l'Alta Velocità, controlli in una stazione

Dalle 13.30 la circolazione dei treni sulla linea tradizionale fra Piacenza e Lodi è sospesa per controlli sanitari alla stazione di Casalpusterlengo, una di quelle chiuse perché all'interno della zona rossa di contenimento del Coronavirus. Si tratta della linea su cui è deviata anche l'alta velocità dopo il deragliamento di un treno a Ospedaletto lodigiano.LEGGI ANCHE:È «in corso - spiega una nota di Rfi - la riprogrammazione dei servizi di trasporto». Per l'alta velocità Torino - Milano - Roma - Salerno sono possibili cancellazioni o deviazioni di percorso via Verona/Padova, con un allungamento medio dei tempi di viaggio di 90 minuti. «Per i treni regionali - prosegue la nota - sulla linea Milano - Bologna e Bologna - Poggio Rusco possibili cancellazioni e limitazioni. Attivati servizi sostitutivi con autobus fra Lodi e Piacenza e fra Bologna e Poggio Rusco».LEGGI ANCHE: