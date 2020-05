Dalle mascherine all'autocertificazione ai cinema, cosa cambia e cosa non si potrà ancora fare dopo il 3 giugno

Ultimo aggiornamento: 09:22

o l'obbligo di consumare ai tavoli entro una certa ora. La “Fase 3” delle misure anti-pandemia non è un “liberi tutti” e permangono una serie ben precisa di divieti da rispettare anche se non sarà più obbligatorio presentare, negli spostamenti tra una regione e l’altra, il documento che, negli scorsi mesi, è stato modificato più volte o a cui sono state aggiunte voci alle motivazioni che bisognava certificare per derogare al lockdown, come l'estrema urgenza.LEGGI ANCHE:- Non ci si potrà togliere la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.- L'arrivo della Fase 3 non prevede allentamenti per quanto riguarda i contatti fisici: restano le norme previste del Dpcm in vigore che prevede l'obbligo del distanziamento sociale a un metro.- Non può uscire di casa chi ha una infezione respiratoria con febbre superiore ai 37,5 gradi.- Niente assembramenti che restano vietati su tutto il territorio nazionale.- Restano 'sorvegliati speciali' i luoghi delle città più frequentati per la presenza di bar e ristoranti e rimane l'obbligo di consumare ai tavoli entro una certa ora.- Stessa data di riapertura per cinema e teatri mantenendo però il rispetto della distanza di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.Altra data importante verso un ritorno sempre maggiore alla normalità sarà quella del 15 giugno quando infatti potranno partire i centri estivi per minori (salvo diversa normativa regionale), nonché cinema e teatri mantenendo però il rispetto della distanza di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.