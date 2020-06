Vaccino Covid-19, il ministro Speranza: «Accordo Ue con Astra Zeneca per 400 milioni di dosi entro fine anno»

«L'impegno prevede che il percorso di sperimentazione, già in stato avanzato, si concluda in autunno con la distribuzione della prima tranche di dosi» ha spiegato il ministro Speranza in un post su Fb. «Con la firma di oggi arriva un primo promettente passo avanti per l'Italia e per l'Europa. Il vaccino è l'unica soluzione definitiva al Covid 19. Per me andrà sempre considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti, non privilegio di pochi» ha concluso il ministro che ha informato il Consiglio dei ministri e gli ospiti presenti agli Stati Generali, ricevendo alla fine un applauso.

Astrazenca «è impegnata per assicurare la produzione di 2 miliardi di dosi su scala globale di un vaccino che al momento è già in fase sperimentale sull'uomo». Così Lorenzo Wittum, presidente di AstraZeneca Italia, commenta l'accordo firmato dal colosso farmaceutico inglese con Inclusive Vaccines Alliance europea, guidata da Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi, per una fornitura all'Europa che arriverà fino a 400 milioni di dosi del vaccino anti-Covid dell'Università di Oxford e la cui distribuzione osserva a partire dalla fine del 2020.



«Ci ​​siamo impegnati per promuovere e facilitare il dialogo tra le Istituzioni anche grazie alle eccellenze presenti sul territorio italiano. Desidero ringraziare il ministro della Salute e il Governo italiano per l'impegno profuso nel raggiungere questo accordo velocemente - ha aggiunto Wittum - Aspettiamo fiduciosi i risultati della speranza perché solo allora, se vogliamo positivi, questo accordo e l'impegno di tutti i partner coinvolti , avrà pieno significato e lasperanza di ritornare alla normalità sarà concreta ».

