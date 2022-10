Ci mancavano gli Ufo: si moltiplicano gli avvistamenti in tutta Italia: se ne vedete uno ecco chi contattare. Domani il convegno a Benevento

Disco volante fotografato sul mare. Continua la raffica di avvistamenti di oggetti non identificati volanti nel cielo italiano. Credere o non credere? Domani, a Fragneto Monforte (Benevento), ci sarà un convegno dedicato che aiuterà anche a fare chiarezza.

Al Cufom, alias Centro Ufologico Mediterraneo, continuano a pervenire segnalazioni. Varie le regioni italiane interessate come Sardegna, Toscana, Sicilia, Calabria, Lazio, Puglia, Piemonte, Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Molise, Basilicata ed in pratica tutte le regioni italiane. Gli avvistamenti di quest’anno. specie estivi e davvero tanti, sono tanto interessanti, che se ne parlerà anche al convegno di Fragneto Monforte, domenica 9 ottobre 2022, ore 10-13, con ingresso gratuito, senza prenotazione, presso la sala consiliare del Comune, durante il XXXIV Festival Internazionale delle Mongolfiere, con la presenza di ufologi di fama internazionale. Sul sito www.centroufologicomediterraneo.it, ma anche sui maggiori social, è postato un dossier degli avvistamenti, anche di anni precedenti ma venuti alla luce solo recentemente, con immagini e approfondimenti degli ufo files indagati, mentre su Cufomchannel di youyube all’indirizzo https://youtu.be/kjp5Zgz5TIQ è online un videotrailer.

L'ultimo avvistamento nel Pesarese

Nel Pesarese l'ultimo avvistamento noto risale al luglio 2020, in zona Mombaroccio: un disco collegato ad un altro oggetto non identificato che emanava luce intensa. Entrambi roteavano compiendo diversi movimenti. Nonostante le riprese con una videocamera le immagini non corrispondevano a quanto visto ad occhio nudo. Nelle Marche altri avvistamenti noti alle cronache si sono verificati a San Severino (2014) e Civitanova (2013).

Gli avvistamenti

In ogni caso, alcuni degli avvistamenti di cui si parla, comunica il presidente Angelo Carannante, sono ancora oggetto di indagini. Ad Ischia, il 19 luglio 2022, ore 21,30, un turista belga ha visto e filmato, da un terrazzo di un hotel con panoramica sul mare, un ufo velocissimo, rosso fiammeggiante e sferico che sembrava una ruota dentellata, che ha sorvolato anche le isole circostanti, arrivando fino all’altezza di Napoli e poi è tornato indietro. A Budrio, Bologna, il 7 settembre 2022, alle ore 22 e 45, una donna ha visto e ripreso in video, una sfera giallastra a qualche centinaio di metri sopra un edificio, che prima si si è mossa, poi si è fermata e pochi istanti dopo molto velocemente è svanita eclissandosi.

Il video

A Catania, immancabile negli avvistamenti degli ultimi anni, una donna, per diverse sere, ha girato dei video ad un oggetto sferico biancastro e con una sorta di corona lungo la circonferenza, alcune volte davvero vicino, a cominciare dalla sera del 30 agosto 2022, ma anche in date successive del mese di settembre. L’oggetto volante poi, è diventato, per lei, tanto familiare che lo ha definito “stellina”. A Napoli, questa volta il 24 settembre 2020, alle 23,04, caso segnalato solo quest’estate 2022, due testimoni hanno filmato dalla loro automobile un oggetto lampeggiante bianco, a bassa quota, si sono fermati e l’hanno ripreso in video: uno di loro conosce molto bene i droni ed ha escluso categoricamente tale possibilità, confermando che si tratta di un vero e proprio mistero. A Baia Arena, Montecorice, nel salernitano, un turista amante della fotografia, il primo agosto 2022, alle ore 19,57, ha visto e fotografato un oggetto volante piuttosto grande, di colore bianco-grigiastro, dalla forma di uovo orizzontale, a un centinaio di metri di quota, che sembrava volare seguendo il perimetro della costa. Sempre in provincia di Salerno, questa volta a Paestum, una giornalista, il 20 luglio 2022, intorno alle 10,50, ha fotografato all’orizzonte quello che all’apparenza è un vero e proprio disco volante, con cupola, che nell’arrivare ha lasciato tanto di scia e che poi ha ruotato la sua posizione, infine scomparendo: le foto, per lo standard delle immagini relative agli ufo, oggi in circolazione, sono davvero straordinarie.

Come e a chi segnalare un ufo

A Livorno, il 5 ottobre 2022, tra le 19 e le 20, una donna ha visto un oggetto, che non sembrava velocissimo, piuttosto grande e basso di quota, che emanava una luce giallastra molto forte ed aveva una grande coda, episodio su cui il CUFOM sta indagando. Sono state segnalate, inoltre a più riprese, strane luci multiple un po’ in tutta , tra l’altro, in Calabria, nel Lazio, nel Veneto, in Puglia, su cui si sta cercando di svelare il mistero. Chi ha solo visto, oppure filmato o fotografato un oggetto volante non identificato, un ufo o altre stranezze connesse agli ufo, può segnalarlo al n. di WhatsApp 320/4659798, a cui si può anche telefonare, ma anche ai social del CUFOM oppure alla e mail centroufologicomediterraneo2@gmail.com oppure angelo.carannante30@gmail.com, inviando anche l’eventuale materiale di cui si dispone. I citati contatti, sono attivi anche per chi volesse informazioni ed assistere al convegno citato del 9 ottobre, dal titolo “Ufo sulla terra e nel sistema solare. Sono extraterrestri?”.