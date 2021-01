Ufficiale della Costa Crociere sparisce nel mare della Danimarca: è giallo

C’è forte apprensione a Ortona per la scomparsa di Alessio Gaspari, 25 anni, terzo ufficiale di coperta in Costa Crociere la cui nave è attualmente in Danimarca. Del giovane non si hanno notizie da giorni. Su un ponte della nave sono stati ritrovati i suoi effetti personali, ma di lui è stata persa ogni traccia, nonostante i primi momenti di ricerca in mare. I famigliari hanno attivato tutti i canali diplomatici per chiarire i contorni dell’improvvisa scomparsa dell’ufficiale che sarebbe dovuto rientrare in questi giorni a Ortona. «Non si hanno notizie certe su cosa sia successo – dice il sindaco di Ortona Leo Castiglione. Siamo tutti vicini alla famiglia in attesa di capire dove è Alessio, augurandoci che nulla gli sia capitato».

