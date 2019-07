Accoltellato dal minore fuori dal centro d'accoglienza: muore 18enne

UDINE - Un giovane di origini albanesi, da poco maggiorenne, è morto in ospedale a Udine dopo essere stato accoltellato a un fianco. L'episodio si è verificato nel pomeriggio in strada, nei pressi di una struttura di accoglienza nella zona di San Domenico.



Secondo una prima ricostruzione, a colpirlo, per motivi in corso di accertamento, sarebbe stato un connazionale, 17enne. A quanto si apprende, i medici stanno operando il giovane nel tentativo di salvargli la vita. Sull'episodio indaga la Polizia.



Secondo le prime informazioni, si è trattato di una lite degenerata nella violenza.

Anche il minorenne, ospite della Casa dell'Immacolata, è rimasto ferito al volto e alla spalla durante la colluttazione: il 18enne ha provato a difendersi colpendolo con il collo di una bottiglia. L'aggressore ha fatto poi ritorno alla struttura che lo ospitava ed è stato accompagnato in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA