Scontro tra auto e scooter: 23enne sbalzato, muore La moto si incendia

cividale - Un giovane di 23 anni di Udine è morto nella notte in un incidente stradale a Cividale del Friuli (Udine). Lo schianto è avvenuto poco dopo le 23. Per cause in corso di accertamento un'auto e lo scooter su cui viaggiava il giovane si sono scontrati. La moto ha preso fuoco. Inutili i tentativi del personale sanitario di rianimare il 23enne. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri



L'incidente è avvenuto lungo la strada che collega Cividale e Moimacco (Udine). Secondo una ricostruzione, lo scooter 125, che viaggiava in direzione Cividale, e l'auto, una Citroen C3, in arrivo dalla direzione opposta, si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto il motociclista è stato sbalzato sul parabrezza dell'auto e infine sull'asfalto. Lo scooter è andato in pezzi e ha preso fuoco. Illeso ma sotto choc, l'automobilista, un giovane di 21 anni di Moimacco, negativo all'alcoltest, si è fermato a prestare i primi soccorsi in attesa dell'arrivo del personale sanitario. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Cividale intervenuti sul posto con due pattuglie.

