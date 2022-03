Ucraina, ucciso uno dei negoziatori durante un tentativo di arresto. I servizi segreti di Kiev: «Una spia della Russia». Chi era Kireev

I servizi segreti ucraini (Sbu) hanno ucciso un componente della squadra negoziale ucraina con l'accusa di tradimento. Secondo fonti del media di Kiev Ukrainska Pravda, l'uomo è stato ucciso durante un tentativo di arresto. La stessa fonte rivela che c'erano «forti prove» che stava divulgando informazioni alla Russia.

Denys Kireev, (nella foto di copertina l'ultimo in fondo nella fila di destra) uno dei membri della delegazione ucraina che ha partecipato al primo round di negoziati con la Russia a Gomel, in Bielorussa, è stato ucciso durante un'operazione dei servizi di sicurezza ucraini (Sbu). Lo ha riferito il deputato Oleksiy Goncharenko sul suo canale Telegram, secondo quanto riporta l'agenzia Interfax-Ucraina. Secondo il deputato, i servizi avevano prove chiare del suo tradimento, incluse alcune telefonata. Kireev, ha aggiunto, è stato ucciso durante un'operazione per arrestarlo.

Chi era Kireev

ll negoziatore ucraino era un esperto del settore bancario e non era presente nell’elenco ufficiale dei diplomatici che hanno incontrato la delegazione russa a Gomel, anche se in realtà, come si nota chiaramente dalle foto pubblicate da obozrevatel.com, lo stesso era seduto al tavolo delle negoziazioni.

