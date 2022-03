Ucraina, la diretta. Cessate il fuoco a Mariupol, partiti i primi bus per l'evacuazione. Kiev: Russia ha usato proiettili al fosforo a Donetsk

Ucraina, la diretta. La Russia si è detta pronta a dichiarare un cessate il fuoco temporaneo a Mariupol e ad aprire, a partire dalle 10 di questa mattina, un corridoio umanitario verso Zaporizhzhya, a condizione che Kiev soddisfi determinate condizioni. Lo fanno sapere fonti militari russe, mentre un funzionario ucraino annuncia che domani, primo aprile, riprenderanno online i negoziati di pace. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla con Biden: «Siamo a un punto di svolta», dice, chiedendo più armi, sanzioni e aiuti. Gli Usa invitano gli alleati a isolare la Russia e affermano: «Putin male informato dai suoi».

Ore 10.40 - I primi autobus diretti a Mariupol per l'evacuazione dei civili sono partiti: 17 bus si sono già mossi per Mariupol da Zaporizhzhia (a circa 220 km a nord-ovest). Lo ha detto la vicepremier Iryna Vereshcuk. Altri 28 bus sono in attesa dell'autorizzazione a passare al checkpoint russo di Vasylivka, vicino a Zaporizhzhia. «Faremo tutto il possibile per assicurare che i bus arrivino a Mariupol oggi e carichino le persone che non hanno ancora lasciato la città», ha detto Vereshcuk. Ieri sera Mosca ha annunciato di essere pronta ad un cessate il fuoco temporaneo dalle 10 locali (le 9 in Italia) a Mariupol.

Ore 10.00 - Le forze ucraine hanno liberato il villaggio di Sloboda, nella regione di Chernihiv, città assediata dall'esercito russo nel nord di Kiev. Lo riporta Ukrinform, citando un post Telegram del giornalista di guerra Andriy Tsaplienko. Si tratta di una conferma di quanto riportato nella notte dalla Cnn, che aveva riferito di un video pubblicato sui social media che mostrava le truppe ucraine guadagnare terreno e occupare il villaggio. Secondo Ukraine Now, le forze armate ucraine riconquistano terreno anche nella regione di Kherson. Sono stati liberati i villaggi di Orlove, Zagradivka, Kochubeyivka, che si trovano a circa 50 km dalla città di Kryvyi Rih.

Ore 9.59 - Le Forze missilistiche strategiche russe, un ramo separato delle forze armate di Mosca che controlla i missili balistici intercontinentali (Icbm) terrestri del Paese, stanno per avviare esercitazioni nella regione di Orenburg (sudovest, non lontano dal confine col Kazakistan), a cui parteciperanno 3.000 soldati: lo ha reso noto il ministero della Difesa, secondo quanto riporta Interfax. Le esercitazioni, che erano previste, verranno supervisionate personalmente dal comandante delle Forze missilistiche strategiche.

Ore 9.53 - L'esercito russo ha sparato nella notte proiettili al fosforo nella parte centrale della regione di Donetsk. Lo riporta la Pravda Ucraina citando il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk Pavlo Kyrylenko. «I russi hanno sparato contro Maryinka, Krasnohorivka e Novomykhailivtsi nella regione di Donetsk con proiettili al fosforo», ha affermato Kyrylenko su Telegram, aggiungendo che «undici feriti sono stati portati in ospedale, 4 di loro erano bambino».

Ore 9.50 - Un bambino di 11 anni e sua madre sono rimasti uccisi nei bombardamenti russi a Slobozhanske, nel distretto di Izium, nella regione di Kharkiv, i cadaveri sono stati estratti dalle macerie solo oggi poichè nei giorni scorsi la zona era ancora sottoposta ad attacchi. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore generale, citato dall'Agenzia Unian, sottolineando che è stata avviata un'indagine per violazione delle leggi di guerra.

Ore 9.44 - «Civili sono intrappolati a Kharkiv e non possono andarsene per vie sicure perché gli ucraini continuano a sparare con mitragliatrici pesanti contro gli edifici residenziali della città». Lo ha detto il colonnello generale Mikhail Mizintsev, capo del Centro di gestione della difesa nazionale della Russia, come riporta la Tass. Nel frattempo, Mizintsev conferma che la Russia ha aperto corridoi umanitari in cinque direzioni in Ucraina e che la Russia ha consegnato all'Ucraina 6.521 tonnellate di carichi umanitari dal 2 marzo effettuando 703 azioni umanitarie.

Ore 9.26 - I ministri degli esteri di Russia e Ucraina potrebbero incontrarsi entro due settimane. Lo annuncia il ministro degli Esteri turco.

Ore 9.24 - La Russia e l'Ucraina stanno cercando di negoziare delle garanzie dopo che l'Ucraina ha rassicurato rispetto alla sua posizione di neutralità e di non volere entrare a fare parte della Nato. Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu secondo quanto riporta il quotidiano Sabah.

Ore 9.12 - Almeno una persona è morta e tre sono rimaste ferite in bombardamenti russi sulla città di Derhachi, nella regione di Kharkiv, che hanno distrutto uno degli edifici amministrativi del municipio. Lo riporta il Consiglio comunale, secondo Pravda ucraina. «Nelle ultime 24 ore, gli occupanti hanno bombardato le città e i civili della nostra comunità in modo intenso e cinico. Prudyanka, Slatine, Bezruky e soprattutto Derhachi sono state colpite. Uno degli edifici amministrativi del consiglio comunale è stato completamente distrutto, molte case private in vari distretti hanno subito gravi danni, diverse strade sono senza elettricità».

Ore 9.05 - L'esercito russo ha abbattuto accidentalmente uno dei suoi aerei nei cieli dell'Ucraina. Lo ha affermato il capo dei servizi segreti britannici Jeremy Flemming, riporta Sky News citata da Ukrinform.

Ore 8.55 - È salito a 148 il numero di bambini uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa: lo ha reso noto la commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino, Lyudmila Denisova, secondo quanto riporta Ukrinform. Il bilancio dei minori feriti è aumentato a 232.

Ore 8.46 - «Questa sera abbiamo ricevuto un messaggio dal Comitato Internazionale della Croce Rossa sulla conferma da parte della Russia di essere pronta ad aprire un corridoio umanitario da Mariupol con transito per Berdyansk». Lo rende noto la vice prima ministra Iryna Vereshcuk su Telegram, annunciando l'invio da parte di Kiev di 45 autobus verso Mariupol. «Per oggi sono stati inoltre concordati i seguenti corridoi: ️per la consegna degli aiuti umanitari e l'evacuazione delle persone dalla città di Melitopol; ️per un convoglio di persone con mezzi propri dalla città di Energodar a Zaporizhia».

Ore 8.36 - I soldati russi vengono regolarmente portati al Centro repubblicano bielorusso di ricerca e pratica per la medicina delle radiazioni e l'ecologia umana. Lo riferiscono i media bielorussi citati da Ukrainian Pravda. Energoatom (Compagnia nazionale di generazione elettronucleare) osserva che i soldati russi sono esposti a significative radiazioni esterne e interne nella zona di esclusione di Chernobyl. Il 26 marzo il ministero dell'Ambiente ucraino ha annunciato che nella zona di esclusione vicino alla centrale nucleare di Chernobyl erano stati individuati 31 incendi per una superficie totale di 10.111 ettari e la contaminazione radioattiva era in aumento.

Ore 8.30 - «Nonostante le dichiarazioni russe sull'intenzione di ridurre l'attività militare intorno a Chernihiv, sono proseguiti significativi bombardamenti russi e attacchi missilistici». Lo afferma il Ministero della Difesa britannico nell'ultimo bollettino dell'intelligence. «Le forze russe continuano a tenere le posizioni nell'est e nell'ovest di Kiev, nonostante il ritiro di un limitato numero di unità. È probabile che nei prossimi giorni ci siano pesanti combattimenti nei sobborghi della città», si legge nel bollettino pubblicato sul profilo Twitter del ministero. «Pesanti combattimenti» proseguono anche a Mariupol, «obiettivo chiave delle forze russe, tuttavia le forze ucraine mantengono il controllo del centro della città».

Ore 7.56 - Sale a 16 il numero delle vittime dell'attacco missilistico russo di martedì contro l'edificio dell'amministrazione regionale di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina. Lo riferiscono i media ucraini citando il Servizio di emergenza statale che lo ha annunciato su Facebook. Nell'ultimo bilancio di ieri pomeriggio, le vittime erano 15. Alle 07:00 di oggi risultano «16 persone morte», spiega il Servizio di emergenza ucraino: i soccorritori hanno estratto 15 corpi dalle macerie, una persona è morta in terapia intensiva.

Ore 7.45 - La Russia sta reclutando poliziotti e procuratori da inviare nelle città ucraine temporaneamente occupate: lo riporta il Kyiv Independent, che cita l'esercito ucraino. Le persone reclutate avranno il compito di condurre un lavoro di «sensibilizzazione» con le autorità locali e la popolazione.

Ore 7.35 - «I negoziati con la delegazione russa riprenderanno il primo aprile in video conferenza». Lo ha annunciato il responsabile della delegazione ucraina, David Arahamiya parlando la scorsa notte alla televisione.

Ore 7.20 - La Russia sta ammassando forze in Donbass dove prepara una vasta offensiva. È quanto ha detto Volodymyr Zelenskiy nel suo ormai consueto discorso televisivo notturno dalle strade di Kiev, in cui ha sottolineato che qualsiasi ritiro delle truppe russe dalle regioni intorno alla capitale e Chernihiv è dovuto alla resistenza degli ucraini. «Ma vediamo allo stesso tempo che c'è un'accumulazione di truppe per nuovi attacchi in Donbass, e noi ci prepariamo per questo», ha aggiunto il presidente ucraino. Ieri le forze russe hanno confermato che quello che definisce un «raggruppamento pianificato delle truppe» sta avendo luogo in Donbass con «l'obiettivo di intensificare le azioni in aree di priorità e soprattutto completare l'operazione per liberare del tutto il Donbass».

Ore 7.00 - Dovrebbe scattare alle 10 ora locale, le 9 in Italia, il cessate il fuoco annunciato ieri dalla Russia a Mariupol per permettere di evacuare i civili della città assediata attraverso corridoi umanitari. «Le forze armate della Russia dichiarano, esclusivamente con fini umanitari, un cessate il fuoco il 31 marzo a partire dalle 10 del mattino», ha dichiaro il capo del centro di controllo della Difesa nazionale russa, Mijail Mizintsev, secondo quanto riporta l'agenzia Interfax. Mizintsev ha precisato che verrà aperto un corridoio umanitario aggiuntivo per evacuare i civili da Mariupol a Zaporizhzhia passando da Berdyansk, sostenendo che la strada che collega questa a Mariupol sarebbe regolarmente oggetto del fuoco da parte dei militari e nazionalisti ucraini.

Ore 6.10 - Il sindaco di Kharkiv, città dell'Ucraina orientale, Igor Terekhov, ha affermato che l'esercito russo ha distrutto il 15% degli edifici residenziali della città. Lo scrive Ukrinform. «In 35 giorni, un totale di 1.531 strutture sono state distrutte a Kharkiv, inclusi 1.292 edifici residenziali. L'esercito russo ha distrutto 76 scuole, 54 asili nido e 16 ospedali. Ci sono 239 edifici amministrativi in ;;rovina», ha detto Terekhov. Dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala, Kharkiv è stata bombardata quotidianamente. Circa un terzo della popolazione ha lasciato la città.

Ore 6.00 - In un discorso televisivo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che i colloqui di pace con la Russia continuano «ma per il momento ci sono solo parole, niente di concreto». Lo scrive il Guardian. Zelenskiy ha anche affermato che l'Ucraina si sta preparando per gli attacchi russi al Donbass.

Ore 5.40 - Le truppe russe hanno ucciso 134 civili nella regione di Mykolaiv, inclusi sei bambini, da quando è iniziata l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia. Inoltre 415 civili sono rimasti feriti. Dichiarazioni queste rilasciate dal capo dell'amministrazione militare regionale di Mykolaiv, Vitalii Kim, durante una conferenza stampa con i media ucraini e stranieri. Lo riporta un corrispondente di Ukrinform. Sono anche state danneggiate 1.622 infrastrutture civili, tra cui 1.200 abitazioni.

