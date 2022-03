Ragazza riesce a fuggire dalla guerra, ma muore in un incidente sull'A14 a Forlì: si ribalta un pullmam di profughi

CESENA - Era scampata alla guerra in Ucraina, ma è morta nella frazione Gattolino di Cesena in provinci di Forlì - Cesena, schiacciata dal pullman con il quale doveva raggiungere un centro di accoglienza. Una ragazza ucraina è la vittima finora confermata dell'incidente avvenuto alle 6 nel tratto cesenate della corsia Sud dell'autostrada A14. Un bus con a bordo una ventina di persone, tutte di nazionalità ucraina, si è ribaltato. L'incidente - riferiscono fonti dei vigili del fuoco - ha causato un morto e 5 feriti. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto.

Al momento dell'incidente quasi tutti i passeggeri stavano dormendo, stremati dal viaggio.

I pullman diretti a Pescara erano due, uno è uscito dalla carreggiata ribaltandosi. Non risultano coinvolti altri veicoli.

