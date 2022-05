Ucraina guerra diretta oggi 14 maggio: i russi si ritirano da Kharkiv, morti mille soldati per un ponte Oggi vertice Nato

Ucraina, la guerra - diretta - arriva all'80° giorno oggi 14 maggio mentre i bombardamenti dell'esercito russo continuano nell'est del paese e si registrano i primi contatti diplomatici fra Usa e Russia. Oggi attesa per il vertice Nato in Germania durante il quale terrà banco la richiesta di adesione di Finlandia e Svezia avversata dalla Turchia.

Il fronte

Kharkiv è Nord-Est dell’Ucraina, con 1,4 milioni di abitanti è la seconda città del Paese. E qui sembra ripetersi il copione visto a Kiev: l’esercito russo, subito dopo l’inizio dell’invasione, si avvicinò con una lunga colonna di mezzi alla Capitale, ma poi si impantanò alle porte della città, fino a quando fu costretto alla ritirata, in modo da concentrare a Est tutti gli sforzi. Bene, secondo un’analisi riportata dal New York Times ora i generali di Putin stanno rinunciando anche a Kharkiv, per potere dispiegare gli uomini più a Sud, nel Donbass. «Si dice che i russi rafforzeranno la presenza a Izium, una città catturata il mese scorso, a circa due ore a Sud-Est da Kharkiv, divenuta centro operativo cruciale per la Russia, che sta invece facendo progressi nel Donbass, dove i combattimenti sono incessanti».

In questa direzione va anche il caso del ponte di barche distrutto dagli ucraini mentre le forze russe stavano attraversando il fiume. Dell’episodio, avvenuto sul corso d’acqua Siverskyi Donets, nel Donbass, si è parlato già l’altro giorno, ma ieri è emerso che addirittura i russi potrebbero avere perso «fino a mille uomini e decine di carri armati». L’esercito di Putin, sostengono informazioni trapelate dall’Ucraina, avrebbe per tre volte tentato di realizzare il ponte di barche per passare il fiume. Secondo il Ministero della Difesa britannico «condurre attraversamenti di fiumi, in un ambiente conteso, è una manovra altamente rischiosa e mostra la pressione a cui sono sottoposti i comandanti per fare progressi nelle loro operazioni nell’Ucraina orientale. Le forze russe non sono riuscite a compiere progressi significativi nonostante abbiano concentrato le forze in quest’area dopo aver ritirato e ridistribuito unità dalle oblast di Kiev e Chernihiv». Gli ucraini, che hanno diffuso immagini riprese dall’alto, hanno anche rivendicato di avere colpito una terza nave sul mar Nero, una imbarcazione logistica vicino all’Isola dei Serpenti. «Grazie alle azioni dei nostri marinai della marina, la nave di supporto Vsevolod Bobrov ha preso fuoco: è una delle più recenti della flotta russa», dice Serhiy Bratchuk, portavoce dell’amministrazione militare regionale di Odessa. Il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, dice di puntare ad armare un milione di «combattenti» mentre il Paese si prepara per una «nuova, lunga fase di guerra».

E ieri è anche cominciato il primo processo contro un militare russo, un 21enne, per crimini di guerra: è accusato di avere ucciso a sangue freddo, senza ragione, un uomo che andava in bicicletta. È successo il 28 febbraio in un villaggio nella regione di Sumy. In un video si vede il giovane militare che spara con un Ak-47. La nuova udienza è stata fissata per il 18 maggio. Lyudmyla Denisova, commissaria per i diritti umani dell’Ucraina, ha anche accusato i russi di avere deportato «210mila bambini». Qual è la tesi della Denisova? Fanno parte dell’alto numero di ucraini (1,2 milioni) che i russi avrebbero portato oltre confine contro la loro volontà. «Quando i nostri figli vengono deportati, si distrugge l’identità nazionale e si priva il nostro Paese del futuro» ha sostenuto in tv.



Resta la sofferenza di Mariupol, dove ancora non si è sbloccata la situazione dei 1.000 soldati ucraini assediati all’interno delle acciaierie Azovstal. Il vice comandante del reggimento Azov, Svyatoslav Palamar, ieri mattina ha spiegato: «Dopo aver bombardato con l’artiglieria e gli aerei il territorio dell’Azovstal, i russi hanno preso d’assalto la struttura con la fanteria». Secondo Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, le condizioni della popolazione, dunque anche dei civili che si trovano in superficie, nella città controllata dai russi, sono drammatiche. Per dimostrarlo ha diffuso un video in cui si vedono migliaia di residenti in fila in attesa del cibo distribuito dai militari.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 9.20 Crimini di guerra «Abbiamo già oltre 10mila casi in corso di crimini di guerra e già 40 sospettati». Lo ha affermato la procuratrice generale ucraina, Iryna Venediktova, in un Tweet, proprio mentre nelle scorse ore si è aperto il primo processo in un tribunale ucraino contro un militare russo. «Sono sicura - ha aggiunto Venediktova - che nel prossimo futuro vedremo altri casi approdare nei tribunali e autori dei crimini comparire davanti a giudici».

Ore 9.05 Riconquistata Kharkiv. L' Ucraina ha «probabilmente vinto la battaglia di Kharkiv». Lo afferma - come riportato dalla Bbc - l'equipe di esperti dell'Institute for the Study of War. Nella sua ultima valutazione del conflitto, gli analisti militari affermano che alla Russia è stato impedito di circondare la seconda città dell' Ucraina e ora ha rinunciato a farlo. Kharkiv, nel nord-est del paese, è anche chiamata la città fortezza e in questa guerra, si è guadagnato quell'appellativo. Dall'inizio dell'invasione la cattura di Kharkiv è stato un obiettivo strategico per le forze russe. Ma dopo più di due mesi le forze di Mosca non solo non sono riuscite a farlo, ma secondo il think-tank con sede negli Stati Uniti, hanno addirittura abbandonato tale progetto. Si ritiene infatti che le truppe ucraine abbiano respinto i russi fino al confine. Ma - prosegue la Bbc - questa non sembra essere una ritirata in piena regola, come si è visto intorno alla capitale Kiev. Ô un momento importante della guerra, piuttosto che una svolta.

Ore 8.40. Riaprone le ambasciate. Sono «già 37 le missioni diplomatiche estere» che «hanno ripreso il loro lavoro a Kiev. E sono grato a tutti loro, perché questa è la prova che l' Ucraina è forte e ha prospettive, a differenza della Federazione Russa». Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio video citato dall'agenzia ucraina Unian. «Sono fiducioso che altre missioni estere torneranno presto nella capitale», ha aggiunto Zelensky, auspicando al contempo che «tutte le imprese ucraine che non hanno ancora ripreso le attività, ritornino al lavoro in aree sicure». Il leader ucraino ha quindi sottolineato che «fornire posti di lavoro e adeguare l'attività economica alle condizioni esistenti è anche un grande lavoro per la difesa, per il nostro futuro».

Ore 7.35 Si tratta per Mariupol. Negoziati molto complessi» sono in corso per la liberazione dei militari feriti dall'acciaieria Azovstal a Mariupol. A dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il consueto discorso a tarda notte. «Negoziati molto complessi sono in corso sulla prossima fase dell'evacuazione, quella dei feriti e i medici», ha detto Zelensky, citato dalla Bbc. «Stiamo facendo il possibile per evacuare anche tutti gli altri, ciascuno dei nostri difensori», ha aggiunto. Kiev si avvale di «intermediari influenti», ha poi dichiarato, senza dare altri dettagli.

Ore 6.45 Sanzioni alle banche che aiutano la Russia. Gli Stati Uniti potrebbero estendere le sanzioni alle banche straniere che aiutano la Russia a eludere le sanzioni, ha affermato il vicesegretario al Tesoro americano Adewale 'Wally' Adeyemo in un'intervista al New York Times ripresa dall'agenzia russa Tass. «Se fornisci supporto materiale a un individuo sanzionato o a un'entità sanzionata, possiamo estendere il nostro regime sanzionatorio a te», ha sottolineato. «Voglio chiarirlo ad altri paesi che potrebbero non aver intrapreso azioni sanzionatorie: gli Stati Uniti e i nostri alleati e partner sono pronti ad agire se fanno cose che violano le nostre sanzioni», ha aggiunto Adeyemo.

Ore 6.35 Usa e Asia: «Cessate il fuoco»​. Gli Stati Uniti e l'Associazione delle nazioni del Sudest asiatico (Asean) chiedono «un'immediata cessazione delle ostilità» in Ucraina. «Riaffermiamo il nostro rispetto per la sovranità, l'indipendenza politica e l'integrità territoriale - si legge nel comunicato finale del vertice Usa-Asean tenutosi a Washington -. Ribadiamo il nostro appello al rispetto della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Sottolineiamo l'importanza di un'immediata cessazione delle ostilità e della creazione di un ambiente favorevole per una risoluzione pacifica. Sosteniamo gli sforzi del Segretario generale dell'Onu alla ricerca di una soluzione pacifica. Chiediamo anche la facilitazione di un accesso rapido, sicuro e senza ostacoli all'assistenza umanitaria per i bisognosi in Ucraina e per la protezione dei civili».

Ore 6.10 Crisi alimentare su larga scala. Nel suo ultimo video-discorso, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che la guerra e il blocco russo dei porti ucraini possono «provocare una crisi alimentare su larga scala». «I russi stanno minacciando apertamente il mondo che ci sarà carestia in decine di paesi - afferma Zelensky -. E quali potrebbero essere le conseguenze di una simile carestia? A quale instabilità politica e flussi migratori questo porterà? Quanto si dovrà spendere allora per superarne le conseguenze? Queste sono le domande a cui devono rispondere coloro che stanno ritardando le sanzioni alla Russia o stanno cercando di rinviare gli aiuti all'Ucraina».

Ore 5.50 Putin si ferma solo con le armi «Non possiamo dire al governo o al popolo italiano come devono agire e noi siamo molto grati all'Italia. Ma credetemi, ogni giorno perdiamo migliaia di persone, di civili, che pagano con la propria vita la difesa dei valori e dei diritti internazionali». Ad affermarlo è stata la vicepremier ucraina Irina Vereshchuk, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. «Tutti i pacifisti che pensano che Putin possa deporre le armi con la diplomazia, si sbagliano», ha aggiunto. « Non vorrei che accadesse una guerra sul territorio europeo, ma Putin non si fermerà con i negoziati ma solo con le armi».

Ore 3.15 Ci difenderemo finché avremo armi. «La guerra durerà fino a quando noi non avremo abbastanza armi per rispondere in modo decisivo al nemico e riprenderci il nostro territorio per come era nel 1991. Abbiamo molte promesse ma ad oggi di armi non ne abbiamo abbastanza per poterci riprendere il Donbass». A dichiararlo è stata la vicepremier ucraina Irina Vereshchuk, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzò su La7. «Non solo Putin ma tutto il popolo russo - ha aggiunto - é responsabile delle atrocità che stanno commettendo i loro soldati sul nostro popolo».

Ore 20.41 - Il capo del Pentagono ha ordinato il dispiegamento di 10.500 uomini in Europa a sostituzione di altri 10.500 nell'area. Con la rotazione il numero delle truppe resta così invariato a circa 100.000 uomini. Lo afferma il portavoce del Pentagono, John Kirby, sottolineando che le forze non andranno a combattere in Ucraina ma sono in rafforzamento agli alleati della Nato

Ore 20.09 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il terzo decreto sull'invio di armi all'Ucraina. Come i precedenti, anche il nuovo provvedimento - firmato dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, insieme ai ministri di Economia ed Esteri, Daniele Franco e Luigi DI Maio - contiene in un allegato secretato l'elenco dei «mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari» da cedere elaborato dallo Stato Maggiore della Difesa.

Ore 20.00 - L'ammnistrazione Biden sta «lavorando per chiarire» la contrarietà della Turchia rispetto all'adesione nella Nato di Finlandia e Svezia. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, sottolineando che c'è «ampio consenso» sull'adesione di questi due Paesi.

⚡️Footage from the first trial of the #Russian military



We remind that Vadim Shishimarin is accused of murdering an unarmed civilian. The war criminal faces a life sentence. pic.twitter.com/9K2aSJduab — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2022

