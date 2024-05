Guerra, Ucraina in crisi: ritirata su due fronti. Russia avanza con una nuova (e bizarra) tattica: come funziona

Momento critico. Così l'ha definito il generale Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence militare di Kiev. L'Ucraina è in crisi. Non su tutta la linea, ovviamente, ma su più fronti. Anche perché l'offensiva russa si intensifica. Inevitabile, quindi, la ritirata. «A seguito delle azioni di fuoco e di assalto del nemico, e al fine di salvare le vite dei nostri soldati ed evitare perdite, i nostri soldati si sono spostati su posizioni più vantaggiose», per ritardare l'avanzata di Putin verso la città di Kharkiv, così il portavoce del sindacato ucraino Dmitro Likhoví.

Il viaggio annullato di Zelensky

Che la situazione in Ucraina non sia delle migliori lo si intuisce anche dal comportamento di Zelensky. Annullato il viaggio in Spagna. Il portavoce del governo ucraino ha confermato che le visite all'estero previste nei prossimi giorni non si terranno. Una era prevista a Madrid e l'altra in Portogallo. Non si conoscono, tuttavia, i motivi. Ed è questo che alimenta i sospetti sui problemi in patria.

L'avanzata russa

La Russia (a piccoli passi) avanza. I villaggi di Lukiantsi e Vovchansk sono stati conquistati dalle truppe di Putin. Il ministero della Difesa russo ha affermato che le sue truppe hanno preso sotto il loro controllo degli insediamenti in Ucraina, ha riferito l'agenzia di stampa statale RIA. I rapporti affermano che due degli insediamenti - Hlyboke e Lukiantsi - si trovano nella regione di Kharkiv, e uno - Robotyne - nella regione di Zaporizhzhia.

Dal fronte viene indicato che l'Ucraina ha sollevato un gruppo di "azioni da contrattacco" nel nord di Kharkiv, dove "il nemico è sotto il fuoco costante della nostra artiglieria e dei droni delle forze armate".

Heavy fighting in Vovchansk, Russians are trying to gain a foothold on the northern outskirts of the city. pic.twitter.com/gFYqD1X8ey — Getty (@gettylegion) May 15, 2024

Oltre al fronte di Kharkiv, la Russia continua a lanciare attacchi sui fronti di Kramatorsk e Pokrovsk, nella regione orientale di Donetsk. Il presidente Volodímir Zelenski ha annunciato che la Russia ha aperto il nuovo fronte a Kharkiv per migliorare la situazione.

La nuova tattica

I progressi russi sarebbero legati a una nuova tattica.

Le perdite

Secondo il rapporto sulle perdite russe pubblicato oggi dallo Stato Maggiore ucraino, il numero di soldati russi uccisi e feriti sull'intero fronte è di oltre 1.500, una cifra significativamente inferiore rispetto a prima dell'apertura di questo nuovo fronte, quando le perdite russe raramente superavano le 1.300 al giorno.