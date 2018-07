Hanno ucciso Kaos, il cane eroe di Amatrice. «Avvelenato dai umani che aveva salvato»

Tu persona di m*** spero non potrai avere pace finché vivrai - ha scritto in un primo post, corredato da una foto del cane esanime per terra dopo l'avvelenamento - Mi hai tolto la cosa più preziosa e che Dio la possa togliere a te devi morire tu avvelenato, lo hai tolto ad una comunità intera... Sì perché lui ha salvato vite spero che non ne avrai mai bisogno. Corri amico mio cerca ora dispersi lassù... Nel mio cuore sempre

Ciao amico mio !!!!! Hai lasciato un vuoto incolmabile per mano di una persona meschina - recita il secondo post - continua il tuo lavoro lassù continua a cercare dispersi, a salvare vite umane... Non provare odio per chi ti ha fatto ciò, anzi se un domani avrà bisogno aiutalo sii superiore e quanto ti guarderà negli occhi e vedrà che sei tu il suo Salvatore morirà lentamente da solo.... Kaos ne abbiamo.viste tante... Aiutati tanti e tanti non ci siamo riusciti... Hai lavorato giorno e notte, quando è servito non ti sei mai risparmiato .. sei stato un amico fedele abbiamo condiviso e diviso casa... Divano... Tutto... Corri amico mio corri non ti fermare un giorno ci abbracceremo nuovamente

ANIMALISTI ITALIANI: "HANNO UCCISO IL CANE EROE" «Hanno ucciso il cane eroe di Amatrice, Norcia e Campotosto: Kaos salvava gli umani, gli stessi umani che lo hanno avvelenato. Presenteremo una denuncia e chiederemo al Governo una legge che vieti la vendita e il commercio di veleni e fitofarmaci, se non con ricetta che renda rintracciabile chi li compra», ha commentato Rinaldo Sidoli, responsabile comunicazione della onlus Animalisti Italiani presieduto da Walter Caporale, che ha riferito che «il corpo senza vita del pastore tedesco è stato trovato dal suo istruttore Fabiano Ettore nel giardino di casa a Sant'Eusanio Forconese, comune in provincia dell'Aquila».



«Era un salvatore avvezzo a scavare tra macerie e inferno - prosegue l'animalista - Chi ha posto fine alla sua vita in questa maniera è un criminale pericoloso che va fermato. Non ci daremo pace fino a quando non verrà fatta giustizia. Credo che sia arrivato il momento che l'indignazione delle persone sensibili spinga il mondo politico a lavorare in maniera trasversale su una nuova proposta di legge che preveda pene più severe per chi maltratta e uccide gli animali. Non si devono più verificare casi come questo».

