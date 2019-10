Uccide a coltellate la suocera dopo una lite, poi la fuga l'uomo ha confessato

Una donna di 79 anni è stata trovata morta oggi in casa, uccisa con alcune. La donna, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, sarebbe stata uccisa dopo una violentafamiliare scoppiata oggi a mezzogiorno in un'abitazione a, nel

Sarebbe stato il compagno della figlia, secondo le prime informazioni, ad uccidere la donna, che aveva 79 anni. Nella palazzina di via Cartesio ci sono i carabinieri di Cantù e il magistrato di turno. L'uomo vive nella stessa palazzina. Già in passato, riferiscono i vicini di casa, ci sarebbero stati litigi tra i due.



Si è costituito ai carabinieri e ha confessato l'uomo che questa mattina ha ucciso a coltellate la madre della compagna. Dopo avere accoltellato la donna, Celestina Castiglia, di 79 anni, si è allontanato dalla casa di

Dalle prime informazioni il litigio sarebbe nato tra la donna e il compagno della. Per i soccorsi è intervenuto anche l'elicottero del 118 di Milano, ma non c'è stato nulla da fare. La casa dove è avvenuto l'omicidio è in via Cartesio, nella frazione di Vighizzolo