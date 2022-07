Uccide a coltellate la compagna dopo l'ennesima scenata di gelosia

COMO - Uccisa a coltellate nella sua abitazione a Codorago, in provincia di Como. Un altro delitto di gelosia, un altro assurdo femminicidio, dove a morire è Valentina Di Mauro di 33 anni, originaria di Varese, presumibilmente colpita con fendenti mortali dal suo compagno, Marco Campanaro, quattro anni più di lei, già fermato dalle forze dell'ordine; l'uomo, sarebbe sospettato di aver colpito a morte la compagna, dopo l'ennesima scena di gelosia. La cittadina di Codorago è sotto choc, mentre i carabinieri stanno lavorando da ore per ricostruire nei dettaglio il delitto.

Il delitto scoperto all'alba

Il delitto, scoperto questa mattina all'alba, intorno alle 5, è avvenuto in una palazzina del comune nel comasco, dove i vicini di casa, con ogni probabilità hanno sentito rumori ed urla della coppia che all'alba stava litigando, così sono scesi al primo piano per porre fine a quelle che sembrava un'aggressione, ma nessuno ha aperto la porta e a quel punto hanno fatto scattare l'allarme chiamando i carabinieri. Inutile l'intervento dei soccorsi, perché per la donna non c'era più nulla da fare, mentre i militari dell'arma hanno fermato il compagno, magazziniere in Svizzera ed incensurato, ritrovato nell'appartamento in stato di choc, per il quale è stato disposto il fermo per omicidio.

Secondo le prime informazioni sul rapporto tra i due conviventi, la coppia viveva insieme da due anni, ma l'uomo per gelosia l'avrebbe colpita più volte con un coltello, lasciando il corpo esanime nel bagno della casa, dove è stato rinvenuto dai soccorsi.