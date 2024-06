Passeggia in una palude e viene uccisa da un alligatore. La figlia: «Ciao mamma, nessuno merita di morire in questo modo»

Stava passeggiando in una zona paludosa quando, a un certo punto, si è sentita trascinare per le gambe verso il fiume. Ha iniziato a urlare nella speranza che qualcuno potesse sentirla e aiutarla. Ma, in quel momento, non c'era nessuno e la donna ha continuato a essere trascinata sul fondo da un alligatore.

L'animale l'ha attaccata afferrandola dalle gambe per poi continuare a morderle il resto del corpo. Quando le persone sono giunte sul posto era troppo tardi. Hanno potuto soltanto avvisare le forze dell'ordine di aver visto un alligatore che si stava immergendo nel fiume e dalla cui bocca fuoriusciva un piede.

Cosa è successo

Si chiamava Sabrina Peckham, aveva 41 anni, e faceva parte della comunità dei senzatetto della Florida, ha raccontato la figlia della vittima al Dailymail. I fatti risalgono a settembre e il video dell'uccisione dell'alligatore è stato pubblicato soltanto a giugno, sconvolgendo la comunità.

La donna era stata allertata dalla polizia del posto che le ha più volte consigliato di non avventurarsi nella palude, per via di diversi attacchi avvenuti in passato da parte degli alligatori.

I soccorsi

Ma la 41enne non ha mai prestato molto ascolto alle parole delle forze dell'ordine, continuando a passeggiare nella zona. Fino a quando, in una giornata di settembre, è stata attaccata e uccisa da un alligatore.

Quando alcuni turisti hanno visto l'animale entrare nuovamente nelle acque del fiume con in bocca un piede, hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto è arrivata la polizia, seguita dai volontari della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Loro sono riusciti a uccidere l'animale e poi a estrarre il corpo della donna dal ventre. Tutto è stato ripreso dalle telecamere di Fox, che ha pubblicato le riprese. La figlia, Breauana Dorris ha voluto ricordare la mamma con un post pubblicato su Facebook: «Dio ti ha chiamato prima che i nostri cuori fossero pronti a perderti. Ciao mamma, nessuno meriterebbe di morire in questo modo».