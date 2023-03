Bambina di 3 anni spara e uccide la sorella di 4, giocavano in casa quando ha trovato la pistola semiautomatica incustodita e carica

Ancora spari negli Usa. Ancora dei bimbi coinvolti. Una bambina di quattro anni è morta dopo essere stata colpita dalla sorella di tre anni che le ha sparato con una pistola semiautomatica lasciata incustodita e carica trovata mentre stavano giocando in casa.

Bimba di 3 anni spara e uccide la sorella di 4

Il tragico incidente è avvenuto in un condominio nella contea di Harris, in Texas, non lontano da Houston. Le due sorelline erano a casa inseme cinque adulti, tra cui la mamma e il patrigno. Nessuno degli adulti si curava delle piccole. Quando hanno sentito il colpo e si sono precipitati per capire cosa fosse succeso la tragedia si era già consumata. La bimba è stato dichiarato morta. E come ogni volta che accadono tali disgrazie, parte la campagna di sensibilizzazione nelle famiglie: chiunque abbia armi deve assicurarsi che siano conservate dove i bambini non possano raggiungerle. Al momento non è chiaro se qualcuno dovrà rispondere per quanto accaduto e con quali accuse.

IL FENOMENO

Quasi 1.300 bambini sotto i 18 anni muoiono a causa di sparatorie ogni anno negli Stati Uniti. Secondo Nationwide Childrens, nel 16% dei casi di morte accidentale per arma da fuoco tra i bambini di età inferiore ai 13 anni la pistola è stata scambiata per un giocattolo.