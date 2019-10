Agente penitenziario spara a moglie e figlie poi chiama i soccorsi: «Ora mi uccido, lascio porta aperta»

Instagram, Valentina Curcelli uccisa appena 18enne nel sonno insieme alla sorella minore Miriana e alla mamma Teresa, nella sua abitazione a Orta Nova, in provincia di Foggia, dal papà Ciro Curcelli, morto in ospedale dopo aver premuto un'ultima volta il grilletto della sua pistola d'ordinanza contro se stesso. «Ti ricorderemo sempre col sorriso. Arrivederci Vale», scrive un amico.



Che sei forte e fragile senza paura tu resta la stessa, la stessa di sempre». Così scriveva una settimana fa, sulla sua paginauccisa appena 18enne nel sonno insieme alla sorella minore Miriana e alla mamma Teresa, nella sua abitazione a Orta Nova, in provincia di Foggia, dal papà Ciro Curcelli, morto in ospedale dopo aver premuto un'ultima volta il grilletto della sua pistola d'ordinanza contro se stesso. «Ti ricorderemo sempre col sorriso. Arrivederci Vale», scrive un amico.

«Sapevo che erano brave persone, tranquille senza problemi. Non mi ha mai parlato di nulla o di problemi familiari». Così Marco il fidanzato di Valentina, 18 anni, la maggiore delle due figlie di Ciro Curcelli, l'uomo che la scorsa notte ad Orta Nova ha ucciso la moglie e le due figlie e poi si è suicidato. «Eravamo fidanzati da un anno e sette mesi - racconta - Quando Valentina aveva problemi, io ero al suo fianco per affrontarli e rimaneva sempre con il sorriso».



«Non abbiamo sentito né un litigio, né un grido. Mio figlio ha sentito un colpo ma non pensavamo fosse un colpo di pistola. L'unica cosa che ho notato è che ultimamente lui era un po' depresso. Stava un pò tra le nuvole. Lui stravedeva per la moglie e le figlie e anche per l'altro figlio che lavora a Ravenna e che è arrivato in mattinata». E' quanto raccontato ad alcuni cronisti da una vicina di casa che abita al terzo piano dello stabile di Orta Nova dove la scorsa notte Ciro Curcelli ha ucciso la moglie e le figlie e poi si è suicidato. «Erano bravissime persone - dice ancora - Le conoscevo da anni. Ogni tanto lei si arrabbiava con le figlie. Ma sono cose normali che fanno tutte le mamme».



«Siamo di fronte a una tragedia immane. Sembra davvero non avere fine il mal di vivere che caratterizza gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, uno dei quattro Corpi di Polizia dello Stato italiano». Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. «Importante è evitare strumentalizzazioni ma fondamentale e necessario è comprendere e accertare quanto hanno eventualmente inciso l'attività lavorativa e le difficili condizioni lavorative nel tragico gesto estremo posto in essere dal poliziotto - continua il sindacalista - Non sappiamo se era percepibile o meno il disagio che viveva il collega che ha prima ucciso la moglie e le figlie e poi si è ucciso. Quel che è certo è che sui temi del benessere lavorativo dei poliziotti penitenziari l'Amministrazione Penitenziaria è in colpevole ritardo, senza alcuna iniziativa concreta. Proprio ieri un altro poliziotto penitenziario si era suicidato a Piacenza».



«L'Amministrazione Penitenziaria non può continuare a tergiversare su questa drammatica realtà - conclude Capece - Servono soluzioni concrete per il contrasto del disagio lavorativo del personale di Polizia Penitenziaria, è necessario strutturare un'apposita direzione medica composta da medici e da psicologi impegnati a tutelare e promuovere la salute di tutti i dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria. Non si perde altro prezioso tempo nel non mettere in atto immediate strategie di contrasto del disagio che vivono gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria è irresponsabile».

