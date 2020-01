Uccide il marito con il collirio per le lenti a contatto, poi si giustifica: «Aveva rossore negli occhi»

CLOVER - Ha ucciso il marito con il collirio per le lenti a contatto, poi ha tentato di giustificarsi davandi al giudice dicendo che il consorte «aveva rossore negli occhi». Una donna della South Carolina è stata condannata a 25 anni di prigione dopo essersi dichiarata colpevole di aver ucciso suo marito con il collirio per le lenti a contatto. Secondo i media locali Lana Sue Clayton fu inizialmente accusata di omicidio per aver avvelenato il marito, Stephen Delvalle Clayton, nella loro casa di Clover nel luglio del 2018. Poi la donna si è dichiarata colpevole di omicidio colposo volontario prima della condanna.





L'ufficio dello sceriffo della contea di York ha affermato che l'autopsia sul corpo dell'uomo ha mostrato livelli mortali di tetraidrozolina, un decongestionante usato per alleviare il rossore negli occhi.



