Uccide la fidanzata che trascorre la notte fuori con gli amici: «Ero furioso»

di Alix Amer

Ancora un femminicidio a New York , 24 anni, del Bronx , ha assassinato la sua ragazza e dopo due giorni ha confessato tutto alla polizia. Sulla questione dei motivi del suo atto, «stiamo ancora indagando - spiegano gli agenti - Lui ha solamente detto di averla uccisa perché aveva passato la notte fuori con amici nel fine settimana. Ma questo è ancora tutto da appurare». Angel, dopo il folle gesto, ha aspettato due lunghi giorni con il cadavere della ragazza in casa. Poi si è presentato al distretto di polizia della 48° circoscrizione e ha confessato l’omicidio di, 21 anni. Ha raccontato di aver perso la testa e di averla strangolata uccidendola 48 ore prima «ero arrabbiato con Indira perché era stata fuori casa per tutta la notte».Il ragazzo dopo aver raccontato i fatti ha consegnato agli investigatori le chiavi del suo appartamento su. Ed è proprio lì che hanno trovato il corpo della sua giovane. Era in camera da letto. Dai primi riscontri «è stata strangolata, bisogna aspettare però l’autopsia». Andy, un amico di Indira, ha raccontato che la coppia aveva un rapporto violento. «Era a casa di alcuni miei amici venerdì. Voleva andare a casa e fare i bagagli per andarsene. Non mi aspettavo che potesse accadere una cosa del genere». Uno dei vicini di casa ha detto «sembravano una coppia felice, anche se ogni tanto litigavano in modo burrascoso». Un altro vicino ha invece raccontato che Rivera era appena tornata dalladopo aver subito un intervento di chirurgia plastica. Per gli investigatori, Angel è accusato di omicidio colposo.