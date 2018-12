Il volo Ryanair Dusseldorf-Bari dirottato: impatto con un uccello rovina i sensori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanta paura stamane sul volo Dusseldorf-Bari per una collisione in aria tra l'aereo e un volatile. Il volo Ryanair era partito questa mattina dalla Germania, diretto verso Bari dove sarebbe dovuto arrivare alle 9.30, ma dopo una quarantina di minuti è stato costretto a un atterraggio d'emergenza a Colonia a causa di un singolare incidente.Un uccello, infatti, si è improvvisamente schiantato contro la parte anteriore dell'aereo, danneggiando i sensori del sistema di comunicazioni tra pilota e copilota che hanno cominciato a ricevere informazioni differenti, tanto da non rendere più sicura la navigazione.L'aereo è quindi atterrato a Colonia con un po' di paura e qualche disagio per i passeggeri che solo alle 11.45 si sono potuti imbarcare su un altro aereo per poter raggiungere l'aeroporto di Bari Palese.