Al volante ubriaco e senza patente, prova a spacciarsi per il fratello: 25enne nei guai

​TREVISO - Un automobilista di 25 anni di Vittorio Veneto è stato denunciato dalla polizia stradale di Treviso per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato fermato a causa dell'incerta andatura della vettura di cui era al volante. Il giovane, che nel corso del controllo, avrebbe anche assunto comportamenti aggressivi, è risultato non aver mai conseguito la patente; alla richiesta degli agenti di fornire la sua identità, ha dichiarato le generalità del fratello, ma è stato subito smascherato. L'automobile è stata sequestrata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA