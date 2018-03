Ubriaco accoltella alla gola un uomo di 33 anni: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle prime ore di ieri mattina, personale del Commissariato di Avezzano ha arrestato un cittadino marocchino L.B., di anni 33, che si era reso responsabile di un accoltellamento ai danni di un connazionale.L’uomo irregolare sul territorio nazionale ed in evidente stato di ubriachezza, durante una lite per futili motivi avvenuta in zona periferica della città, estraeva un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 22 cm., con il quale feriva alla gola un altro extracomunitario che veniva sottoposto alle cure mediche presso il locale Pronto Soccorso.Immediatamente sono scattate le ricerche dell’autore del reato che la vittima aveva descritto agli operatori intervenuti. Ed infatti dopo poche ore si rintracciava il colpevole all’interno di un casolare abbandonato ove veniva trovato anche il coltello utilizzato, ancora sporco di sangue. L’arrestato che annovera precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona ed in materia di stupefacenti, subito dopo le formalità di rito veniva tradotto presso il locale carcere di San Nicola, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.Il marocchino dovrà rispondere anche dell’inosservanza del provvedimento di divieto di dimora nel Comune di Avezzano al quale era sottoposto da alcune settimane.