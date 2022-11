Rimini, notti alcoliche: marocchino salvato mentre cammina sui binari (un agente ferito). Ragazzino ubriaco in motorino: la patente, ora, potrà prenderla solo a 21 anni

RIMINI - Notti alcoliche a Rimini, tragedia sfiorata. Un marocchino di 29 anni, completamente ubriaco, ha rischiato di essere travolto da un treno. È stato salvato dal pronto intervento degli uomoni della Polfer che, per tutta risposta, sono stati aggrediti e picchiati dall'uomo. L'allarme è scattato alle 22.30 di lunedì alla stazione ferroviaria di Rimini quand è stato notato un uomo camminare sui binari del treno. L'uomo, preso e portato via, non ha ringraziato. Ha iniziato a dare in escandescenza aggredendo gli agenti che lo avevano portato in salvo. Ad un agente è stato riscontrato un trauma cranico con 15 giorni di prognosi. Una volta dentro portato in camera di sicurezza il marocchino non si è fermato e ha deciso di imbrattare le pareti con le proprie feci: è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Cinque patenti bruciate in poche ore

Bruciate 5 patenti in poche ore: tre con una sanzione amministrativa di oltre 500 euro. Da segnalare anche una notificata ad un minore che, fermato alla guida di un motorino, ha fatto registrare all’etilometro un valore di 1,39 grammi per litro. Il ragazzino è stato denunciato al Tribunale dei Minori: ora potrà prendere la patente solo a 21 anni. Finita qui? No. Una ragazza è stata fermata con un valore alcolicodi 1,58 g/l: oltre alla patente è partita, con la denuncia, anche la confisca della sua auto.