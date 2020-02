Badante ubriaca si schianta all'ingresso della cantina, voleva altri alcolici

DOLO - Guidava sotto l'influenza dell'alcol quando è andata a schiantarsi all'ingresso della cantina sociale di Pianiga, dove stava andando a procurarsi altri alcolici. Protagonista della vicenda una badante di 48 anni romena, fermata lunedì pomeriggio dai carabinieri di Dolo intervenuti per rilevare l'incidente. Sottoposta al test con l'etilometro, la donna aveva un tasso alcolemico di 3,33 g/litro. La donna è stata denunciata per guida in stato d'ebbrezza, le è stata ritirata la patnte e il veicolo è stato sequestrato.

Ultimo aggiornamento: 12:39

