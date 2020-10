Turista annega mentre fa il bagno in Sicilia, salvato l'amico

AGRIGENTO - Un turista vicentino di 51 anni è annegato nelle acque antistanti la Scala dei Turchi, la roccia di marna bianca che si trova nel Comune di Realmonte, nell'Agrigentino. L'uomo che era con lui è stato soccorso dalla Guardia costiera di Porto Empedocle ed è stato già trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento. Avrebbe dovuto essere, probabilmente, l'ultimo bagno della stagione per i due turisti. Le condizioni del mare erano buone e per questo non è escluso che la morte sia avvenuta per un malore.

Ultimo aggiornamento: 22:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA