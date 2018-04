L'ultima crociera del turista: malore e morte sulla nave

di ​Angela Trocini

Turista tedesco viene colto da malore e muore a bordo della nave da crociera “Mein Schiff 5” appena attraccata nel porto di Salerno. L’amara scoperta all’alba di ieri quando la moglie e il figlio del 69enne si sono accorti che il familiare non rispondeva: immediatamente è stato allertato il medico di bordo, ma l’uomo era già morto e al medico non è rimasto nulla da fare che accertare il decesso. Il turista era malato da tempo e, in passato, aveva anche subito un intervento cardiaco: la crociera nel Mediterraneo (con partenza da Genova ed attracco in alcune località turistiche) era un sogno. E, così, moglie e figlio hanno deciso di accompagnarlo. Salerno sarebbe stata l’ultima tappa prima dello sbarco a Civitavecchia. La nave, infatti, proveniente da Catania, era attraccata a Salerno intorno alle 6 (dove, come da programma, è rimasta per l’intera giornata): i familiari del turista si sono, quindi, alzati ma subito si sono accorti che qualcosa non andava. Il 69enne era adagiato nel letto in una posizione innaturale e non rispondeva ad alcuna sollecitazione. Chiamato subito il medico di bordo, il professionista non ha potuto fare altro che decretarne il decesso.