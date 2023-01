Tumore al pancreas fulminante, maestro di tennis muore a 43 anni come Vialli. Stroncato dal male in pochi mesi

Un tumore al pancreas fulminante lo ha portato via in pochi mesi. Una malattia analoga a quella che ha ucciso l'ex calciatore Gianluca Vialli ha stroncato la vita di un uomo di appena 43 anni, Sebastian Maximiliano Suarez, argentino di Buenos Aires che viveva a Conegliano, in Veneto, dal 2007.

Maestro di tennis muore a 43 anni

La sua storia drammatica è raccontata dal quotidiano Il Gazzettino. Grazie a Sebastian molti ragazzi della zona erano stati avviati al tennis: di lavoro faceva infatti il maestro di tennis, tanto apprezzato dalla comunità che gli voleva bene. Pochi mesi fa gli era stato diagnosticato il cancro e a nulla sono servite le terapie: Sebastian è venuto a mancare pochi giorni fa, circondato dall'affetto dei suoi cari.





Suarez era presidente e fondatore dell'Easy Tennis Team, creato nel 2015, affiancato da altri due istruttori e maestri di tennis, Antonella Gaston e Alberto Padovan. Un team che decida il suo impegno a favore di bambini e ragazzi. Lascia i fratelli Oscar, Rosa e Claudia, la compagna Katia, il papà, i figli Alice, Francisco, Agustin e Guillermo e gli altri parenti. «Era una persona con un grande cuore, aperta e generosa, sempre disponibile verso gli altri» ricorda la compagna Katia.La cerimonia funebre avrà luogo martedì prossimo alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia Vergine e Martire a Santa Lucia di Piave, dove domani alle 18 sarà recitato il rosario. «La luce e la forza del tuo sorriso - si legge nell'epigrafe - ci accompagneranno in ogni momento della nostra vita».