Istruttrice di fitness stroncata dal male a 37 anni. Addio Angy

di Davide Tamiello

MIRANO/TREBASELEGHE - Aveva combattuto contro il male per più di cinque anni, senza arrendersi mai., 37 anni, aveva persino organizzato una marcia a favore della lotta contro il cancro, per il 6 maggio in occasione della Treviso in rosa. La malattia se l'è portata via prima, lasciando un vuoto enorme tra amici, colleghe e le allieve dei suoi corsi di aerobica e walking. Residente a, nel Padovano, era la compagna del titolare del ristorantedi. Il suo funerale si terrà giovedì alle 15 in chiesa a Cappelletta.