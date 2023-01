Tumore, malato terminale guarisce con cura sperimentale: «I medici mi avevano dato un anno di vita»

Un anno di vita davanti e l'unica speranza rappresentata da una terapia sperimentale. Robert Glynn è sopravvissuto al tumore e adesso la sua storia sta facendo sperare migliaia di malati in tutto il mondo. La vicenda arriva da Manchester, nel Regno Unito. L'uomo, un operaio di 51 anni, nel 2020 ha saputo di avere un cancro del tratto biliare. Dopo la cura tutte le cellule tumorali che aveva nel corpo sono scomparse: «Neanche i dottori potevano crederci», ha detto.

La malattia

La terapia sperimentale che ha salvato la vita a Robert Glynn è stata condotta dalla fondazione Christie NHS, a Manchester. Gli è stato diagnosticato un cancro del dotto biliare intraepatico un giorno prima del suo 49esimo compleanno. Ha scoperto di essere malato grazie a un controllo dovuto a un forte dolore alla spalla, che non gli permetteva di dormire.

Conosciuto anche come cancro del tratto biliare, questa condizione aggressiva fa sì che le cellule che rivestono i dotti biliari si moltiplichino e crescano più di quanto dovrebbero. I dotti biliari sono piccoli tubi che collegano il fegato, la cistifellea e l'intestino tenue (intestino). Rilasciano la bile nell'intestino dopo aver mangiato, aiutando a digerire il grasso. Generalmente, solo il 50% delle persone a cui viene diagnosticata questo tipo di malattia sopravvive per almeno cinque anni dopo la diagnosi, secondo studi statunitensi citati da Liver Cancer UK.

La terapia

«Ho chiesto al mio dottore di essere onesto e di dirmi quanto tempo avrei avuto se avessi continuato così, e lui ha detto 12 mesi», le parole di Robert Glynn al Guardian. Il 51enne è stato ritenuto un buon paziente dalla fondazione e gli hanno proposto la terapia, con un farmaco immunoterapico, che agisce aiutando il sistema immunitario a riconoscere e attaccare le cellule tumorali. Il trattamento, che viene somministrato mediante fleboclisi e aiuta il sistema immunitario di una persona a combattere il cancro, è stato combinato con la chemioterapia standard.

Il farmaco non può essere nominato a causa della natura sperimentale di questo studio per il cancro del dotto biliare. Il tumore nel fegato si è ridotto da 12 cm a 2,6 cm, mentre il tumore della ghiandola surrenale si è ridotto da 7 cm a 4,1 cm. Ciò significa che Glynn è stato in grado di sottoporsi a un intervento chirurgico ad aprile per rimuovere i suoi tumori. I chirurghi hanno trovato solo tessuto morto, il che significava che il trattamento aveva ucciso tutte le cellule tumorali. «Non hanno trovato alcuna cellula tumorale attiva. Hanno testato i tumori due volte perché non riuscivano a crederci», ha detto.

«Qualcuno l'ha chiamato miracolo, ma a me quella parola non piace», ha aggiunto. «I risultati di questa ricerca e di un altro studio più ampio sono attesi con entusiasmo dai colleghi di tutto il mondo in quanto potrebbero portare a un cambiamento nel modo in cui trattiamo pazienti come Robert in futuro», ha detto il professor Juan Valle, consulente oncologo presso il Christie e uno dei massimi esperti mondiali nel cancro del tratto biliare.